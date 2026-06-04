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Nádrž u Lincolnova památníku je delší než mrakodrapy, chlubí se Trump

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump se intenzivně věnuje postupu prací na nádrži u Lincolnova památníku ve Washingtonu. A na středeční tiskové konferenci informoval třeba i o tom, že je nádrž na délku větší než některé americké mrakodrapy. Podle Trumpa je renovace, při níž se dno zbarví do tmavě modré, u konce a do jezírka se brzy vrátí voda.
video: Reuters
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