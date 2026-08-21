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Nahlédněte do Ronaldovy garáže. Tohle jsou jeho milionové supersporty

Zahraniční
Cristiano Ronaldo není jen fotbalová hvězda, ale také velký milovník luxusních aut. Podívejte se do jeho garáže, kde parkují jedny z nejdražších supersportů.
video: Facebook/@Charles bullion
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