Náklaďák s desítkami tun krmiva skončil na dně moře

Nákladní vůz se rozjel po molu a skončil kabinou na dně moře. Kuriózní nehoda, ze které asi měly radost jen mořské ryby, se stala v Indonésii. Nákladem bylo 22 tun krmiva pro zvířata. Na záběru z bezpečnostní kamery je vidět, jak se náklaďák rozjíždí, naráží do motorky zaparkované na hraně mola a pak se převáží přímo do moře. Podle policie ztratil řidič kontrolu nad vozem a jediné, co mu zbývalo, bylo nasměrovat neovladatelný náklaďák do míst, kde nebyli žádní lidé. Řidiči samotnému se nic nestalo. Zachránil se včas kolem z otevřeného okénka.

video: Reuters