Děsivé záběry ukazují havárii letadla v Kentucky
6. 11. 2025 14:40 Zahraniční
Na letišti v Louisville ve státě Kentucky havaroval při startu nákladní letoun společnosti UPS, který krátce po vzletu zachvátily plameny a zřítil se zpět k zemi. Exploze a následný požár si podle úřadů vyžádaly nejméně sedm obětí. Letoun mířil do Honolulu.
