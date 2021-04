VIDEO: Z naklánějící se nákladní lodi u norského pobřeží bylo evakuováno 12 lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z naklánějící se nákladní lodi u norského pobřeží bylo evakuováno 12 lidí

U norského pobřeží se v pondělí v bouřlivém počasí dostala do problémů nizozemská nákladní loď s 12 členy posádky. Všechny lidi na palubě se podařilo zachránit, plavidlu ale hrozí potopení. To by podle norských úřadů mohlo způsobit únik paliva do moře. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

