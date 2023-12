VIDEO: Nemáme námitky proti jakémukoli rozhovoru s Venezuelou, říká Irfaan Ali Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nemáme námitky proti jakémukoli rozhovoru s Venezuelou, říká Irfaan Ali

V nedělním projevu poté, co obě strany prohlásily, že se dostaví do východokaribského ostrovního státu Svatý Vincenc, prezident Guayany Irfaan Ali uvedl, že se nebudou vést žádná jednání ani diskuse o tom, kde jsou vytyčeny hraniční linie, protože to bylo vyřešeno mezinárodní komisí již v roce 1899.

video: AP