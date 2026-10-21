První námořní bitva dronů v dějinách byla jednostranná. Brzy přijdou další
21. 10. 2026 8:42 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Na začátku minulého měsíce objevil kdesi v Černém moři ukrajinský člun bez posádky plavidlo stejného druhu pod vlajkou Ruska. Pustil se do něj a potopil ho. Drony jsou postradatelné. Moskva proto utrpěla zanedbatelnou škodu. Příhoda ale vejde do dějin.
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