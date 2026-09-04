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Námořníci z letadlovky Abraham Lincoln se baví v thajské Pattayi

Zahraniční
Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo, nové oblečení nebo péči o tělo. Někteří majitelé barů si přitom stěžují, že vojáci u nich nechávají méně peněz, než čekali.
video: X / @xinggugu597782
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