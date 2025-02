VIDEO: Příbuzní zavražděné se u soudu vrhli na podezřelého Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Příbuzní 23leté Alianny Farfanové se v soudní síni pustili do podezřelého z její vraždy. Video z bezpečnostní kamery začíná ve chvíli, kdy strýc zavražděné ženy přeskočí zábranu a zaútočí na podezřelého v oranžovém vězeňském mundúru. Vzápětí přibíhá ještě její nevlastní otec, který se do rvačky rovněž zapojil. Muži pak zápasí na podlaze a v nastalém chaosu si rozdávají rány a kopance. Od sebe se je snažila odtrhnout justiční stráž, které se to podařilo až ve chvíli, kdy jeden z příslušníků ochranky vytáhl elektrický paralyzér. K incidentu došlo v budově soudu ve městě Albuquerque v Novém Mexiku 31. ledna.

video: AP