VIDEO: Vojáci národní gardy hlídají Kapitol ve dne v noci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vojáci národní gardy hlídají Kapitol ve dne v noci

Sídlo amerického Kongresu střeží policisté i příslušníci národní gardy ve dne i v noci. Úřady se totiž obávají, že před středečním uvedením Joea Bidena do úřadu prezidenta vypuknou násilné protesty. Washingtonská starostka varovala, že by se násilnosti mohly přelít také do jiných částí města.

video: Reuters