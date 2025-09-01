Narušení GPS bylo varování. V Sopotu se na Leyenovou vrhl rozzuřený dav

Podezření na ruský zásah vyřadilo navigační služby GPS na bulharském letišti a donutilo letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou přistát v neděli v Plovdivu s použitím papírových map. Ursula von der Leyenová navštívila v neděli největší bulharskou zbrojovku v Sopotech, kde společně s premiérem Rosenem Jeljazkovem zkoumala kapacity země v oblasti zbrojní výroby. Při jejím příjezdu se však na její vůz vrhl rozzuřený dav obyvatel města, kteří mávali rusko-bulharskými vlajkami.Sdílet video na FB