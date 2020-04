VIDEO: Jak přežít v izolaci? Poradí vám astronauti z ISS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak přežít v izolaci? Poradí vám astronauti z ISS

Jestli existuje někdo, kdo může světu radit, jak přežít dlouhé dny v izolaci, jsou to rozhodně astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici. Jessica Muir natočila se svými kolegy z NASA instruktážní video, jehož zpráva je jasná: „Když můžeme cvičit my zde, zvládnete to i doma“. Jak vypadá taková rozcvička v podmínkách mikrogravitace?

