NASA představila svůj tichý nadzvukový letoun X-59. Může znamenat revoluci

Nadzvukový letoun X-59, který má položit základy dopravního letectví budoucnosti, se představil veřejnosti. Stroj, který je výsledkem společného úsilí NASA a Lockheed Martin, by měl překonat rychlost zvuku. Ovšem nezbytný sonický třesk, jenž přechod a let v této rychlosti doprovází, by lidé na zemi, jež tato zvuková vlna zasáhne, nespíš ani nezaznamenali, natož aby museli volat sklenáře.

video: NASA