Do vesmíru vyrazila sonda, která vyzkouší planetární obranu před asteroidy

Ve středu ráno odstartovala mise DART. Do vesmíru se po letech příprav dostala sonda, jejímž cílem je zjistit, zda je lidstvo schopno nějakým způsobem změnit pohyb vesmírného tělesa, které by mohlo ohrožovat Zemi. Test proběhne jako náraz sondy do oběžnice, která krouží kolem asteroidu Didymos.

video: AP