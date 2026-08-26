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Nástupcem senátora Grahama má být jeho sestra. Favoritka Trumpa vyhrála primárky

Zahraniční
Sestra nedávno zesnulého amerického senátora Lindseye Grahama získala republikánskou nominaci pro listopadové kongresové volby, v nichž budou Američané vybírat jeho nástupce. Darline Grahamová, která se po smrti bratra stala prozatímní senátorkou do konce volebního období, porazila v primárkách ve státě Jižní Karolína kongresmana Ralpha Normana.
video: AP
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