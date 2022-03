VIDEO: Na mimořádný summit NATO dorazil i americký prezident Biden Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na mimořádný summit NATO dorazil i americký prezident Biden

Severoatlantická aliance bude nadále vojensky podporovat Ukrajinu, přímo do konfliktu se ale kvůli hrozbě jeho rozšíření mimo ukrajinské území nezapojí. Před zahájením dnešního mimořádného jednání lídrů aliančních zemí to řekl šéf NATO Jens Stoltenberg. Summit podle něj schválí další posilování východního křídla aliance včetně vytvoření čtyř bojových skupin na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Bulharsku. Vůdci zemí by se měli také zavázat k dalšímu zvyšování výdajů na obranu.

video: Reuters