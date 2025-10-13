NATO spouští jaderné cvičení. Prověří ochranu zbraní, poprvé se zapojí Švédsko
13. 10. 2025 16:16 Zahraniční
NATO v pondělí spustilo své každoroční jaderné cvičení Steadfast Noon, které se letos zaměří především na ochranu jaderných zbraní. Centrem cvičení je nizozemská letecká základna Volkel a podle aliance se do něj zapojí 71 letounů ze 14 členských zemí. Vůbec poprvé také Švédsko se stroji Gripen.
00:46
