Pavel se po letech vrátil do NATO, se Stoltenbergem řešil Rusko i Čínu

Prezident Petr Pavel ve středu odpoledne odletěl do Bruselu na svou čtvrtou zahraniční cestu od inaugurace. Z letiště zamířil přímo do centrály NATO, kde se setkal s generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem. V dalších dnech ho pak čekají schůzky s čelními představiteli Evropské unie a Rady EU. V belgické metropoli bude prezident až do pátku.

video: NATO