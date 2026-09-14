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NATO by Rusy rychle porazilo, řekl Sikorski

Zahraniční
Kdyby se Rusko rozhodla napadnout Severoatlantickou alianci, rychle by ho porazila. Řekl to polský ministr zahraničí Radosław Sikorski, podle něhož má NATO v mnohém převahu. Poukázal na to, že Rusko má problémy i s ukrajinskými drony. Stále častěji se z úst evropských představitelů objevují obavy, že Moskva na Alianci nějakým způsobem zaútočí.
video: yt / @PinchukFoundation
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