NATO by Rusy rychle porazilo, řekl Sikorski
14. 9. 2026 16:36 Zahraniční
Kdyby se Rusko rozhodla napadnout Severoatlantickou alianci, rychle by ho porazila. Řekl to polský ministr zahraničí Radosław Sikorski, podle něhož má NATO v mnohém převahu. Poukázal na to, že Rusko má problémy i s ukrajinskými drony. Stále častěji se z úst evropských představitelů objevují obavy, že Moskva na Alianci nějakým způsobem zaútočí.
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