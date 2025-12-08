Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech čtyři lidi
8. 12. 2025 11:34 Zahraniční
Čtyři lidé zemřeli na španělském ostrově Tenerife poté, co je smetla velká vlna. Agentura AFP původně informovala o třech mrtvých a třech zraněných. Podle webu španělské stanice RTVE však jeden ze zraněných v nemocnici podlehl zraněním. Slovenská média s odvoláním na tamní ministerstvo zahraničí informují, že mezi oběťmi jsou dva Slováci. Jeden člověk se stále pohřešuje.
00:26
Nové nasvícení olomoucké katedrály sklízí kritiku i chválu
Domácí8. 12. 2025 14:00
00:33
Carmen Electra ukázala nového partnera. Hvězdu Pobřežní hlídky okouzlil tatér
Lifestyle8. 12. 2025 13:54
01:03
V Lužických horách se usadila vzácná kočka divoká
Domácí8. 12. 2025 13:38
00:24
Drogy, samopal, pistole i mina. Celníci s policisty zasahovali na severu Plzeňska
Krimi8. 12. 2025 13:30
01:01
Podporovatelé bourané Bedřišky protestují na zastupitelstvu
Domácí8. 12. 2025 13:04
01:01
Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali už za tmy
Domácí8. 12. 2025 12:50
00:37
Babička pravidelně posiluje, ve 101 letech je v kondici
Lifestyle8. 12. 2025 12:38
04:06
Uvažovali bychom o trestu za vraždu, ale nemůžeme, řekl odvolací soud o trýznivé smrti pašované migrantky
Krimi8. 12. 2025 12:26
01:02
Německo schválilo povinnou vojnu, studenti napříč zemí protestují
Zahraniční8. 12. 2025 11:56
02:26
Filip Turek je hospitalizovaný kvůli vyhřezlé plotýnce, potvrdil Šťastný
Domácí8. 12. 2025 11:56
02:02
Rozzářená vánoční vesnička
Domácí8. 12. 2025 11:52
01:50
Šťastný představil Pavlovi agendu nového resortu sportu, zdraví a prevence
Domácí8. 12. 2025 11:48
00:50
Velká vlna zabila na Kanárských ostrovech čtyři lidi
Zahraniční8. 12. 2025 11:34
01:42
Já i prezident chceme zachovat nezávislost veřejnoprávních médií, řekl Klempíř
Domácí8. 12. 2025 11:14
00:58
V Brně někdo pobodal ženu, na místě zemřela
Krimi8. 12. 2025 10:52
00:18
Ruská bloggerka zavřela své dítě do vakuového pytle a vysála vzduch
Zahraniční8. 12. 2025 10:10
49:18