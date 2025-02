VIDEO: Muž se dostal do sevření dvou jedoucích autobusů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O velkém štěstí může mluvit muž, který se při přecházení silnice dostal do sevření dvou jedoucích autobusů. Na záběrech je vidět 25letý Bharat, který chtěl přejít silnici za právě projíždějícím autobusem. Když ale vstoupil do vozovky nevěděl, že hned za autobusem jede další. Jeho řidič sice strhl volant, Bharat se ale během sekundy nedobrovolně dostal do kovového sevření. Z incidentu překvapivě vyvázl bez vážnějšího zranění. Po srážce vstal a odešel, jako by se nic nestalo. Ke kuriózní nehodě došlo 23. ledna v indickém státě Tamilnád.

video: Reuters