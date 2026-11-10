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Tragédie v Bulharsku: po hromadné havárii zůstalo na dálnici 11 mrtvých

Zahraniční
Hustá mlha způsobila na dálnici nedaleko bulharského města Jambol řetězovou nehodu více než 50 vozidel. Podle předběžných informací při ní zahynulo nejméně jedenáct lidí a desítky dalších utrpěly zranění.
video: Reuters
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