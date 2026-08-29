Při srážce minibusu s náklaďákem zemřelo v Zimbabwe 27 lidí
29. 8. 2026 13:30 Zahraniční
Srážka minibusu s nákladním vozem v Zimbabwe si vyžádala nejméně 27 obětí, uvedla dnes podle agentury AFP tamní policie. Několik lidí je zraněno. Nehoda se stala poblíž města Chivhu, asi 140 kilometrů od hlavního města Harare.
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Při srážce minibusu s náklaďákem zemřelo v Zimbabwe 27 lidí
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