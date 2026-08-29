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Při srážce minibusu s náklaďákem zemřelo v Zimbabwe 27 lidí

Zahraniční
Srážka minibusu s nákladním vozem v Zimbabwe si vyžádala nejméně 27 obětí, uvedla dnes podle agentury AFP tamní policie. Několik lidí je zraněno. Nehoda se stala poblíž města Chivhu, asi 140 kilometrů od hlavního města Harare.
video: X/@cozwva
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