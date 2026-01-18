Náklaďák smetl u mýtné brány auta i s mužem
18. 1. 2026 11:16 Zahraniční
Záznamy z kamerového systému mýtné brány v indickém státě Uttarpradéš zachytily nehodu, při které vrazil do vozidel řidič nákladního vozu jedoucí vysokou rychlostí a vážně zranil zaměstnance mýtné brány. Podle záznamů zastavila u mýtné brány dvě auta poté, co skener FASTag nedokázal přečíst značku jednoho z vozidel. Zaměstnanec mýtné brány vyšel z budky, aby ručně naskenoval štítek, když se zezadu přiřítil nákladní vůz a narazil do obou stojících aut. Náraz odhodil zaměstnance mýtné brány na kapotu a tlačil ho i s auty ještě asi 50 metrů.
02:50
EU je v krizi, notovali si na Floridě Fico a Trump
Zahraniční18. 1. 2026 12:04
00:26
Náklaďák smetl u mýtné brány auta i s mužem
Zahraniční18. 1. 2026 11:16
00:37
Místo ústavu domov jako v rodině
Domácí18. 1. 2026 11:00
06:55
Amatérský astronom staví jeden z největších teleskopů
Domácí18. 1. 2026 9:36
03:24
Divinity - Cinematic Announcement Trailer
Lifestyle18. 1. 2026 0:06
02:45
Jsem rád, že ještě lidi zajímám i v tomhle věku, říká zpěvák Petr Kolář
Společnost18. 1. 2026 0:06
01:30
Kopta si s Krausem zanadával v jeho show
Společnost18. 1. 2026 0:06
02:10
Basketbalová fantazie El Nordico
Sport17. 1. 2026 21:40
01:01
Ruská zima. Kamčatku zasypaly hromady sněhu
Zahraniční17. 1. 2026 20:56
01:29
Lyžaři na jasankách vyrazili do bílé stopy
Domácí17. 1. 2026 20:26
01:50
Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě
Domácí17. 1. 2026 19:56
01:09
Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na východě Prahy
Domácí17. 1. 2026 19:26
01:35
Severokorejský film o atentátu na Kima boří tabu
Zahraniční17. 1. 2026 18:28
02:08
Prvním místopředsedou ODS je starosta Prahy 9 Portlík
Domácí17. 1. 2026 18:18
01:19
Syrská armáda dobyla dvě města ovládaná Kurdy a postupuje dál
Domácí17. 1. 2026 16:48
01:10