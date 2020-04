VIDEO: Řidič vletěl do vjezdu. Dům se třásl, létaly jiskry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodina z Yonkersu v New Yorku se minulý pátek vyděsila, když do auta zaparkovaného na příjezdové cestě narazil řidič, který svůj vůz neměl pod kontrolou. Zevnitř domu to prý znělo, jakoby na ně dům snad chtěl spadnout. Jejich bezpečnostní kamery zachytily dramatickou nehodu. Jsou vidět jiskry a dým a auto, jak se převrátí na kapotu. Řidič údajně odešel po svých.

video: kameraone.com