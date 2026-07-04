Přetížený autobus se v Pákistánu zřítil do rokle
4. 7. 2026 19:38 Zahraniční
Nejméně 40 lidí zahynulo a dalších osm utrpělo zranění při nehodě autobusu, který se v pátek v Balúčistánu na jihozápadě Pákistánu zřítil do strže. Uvedly to místní úřady.
00:21
Přetížený autobus se v Pákistánu zřítil do rokle
Zahraniční4. 7. 2026 19:38
01:03
Papež Lev XIV. navštívil italský ostrov Lampedusa
Zahraniční4. 7. 2026 18:10
01:02
Místo hubení včely zachraňuje. Muž ze Singapuru jim našel nový domov
Zahraniční4. 7. 2026 17:00
02:10
Íránci se v Teheránu loučí s Chameneím, mnozí provolávají smrt Americe a Izraeli
Zahraniční4. 7. 2026 16:08
02:09
Ulice Erfurtu zaplnily tisíce odpůrců AfD
Zahraniční4. 7. 2026 14:00
01:40
Robotičtí sloni míří do indických chrámů
Zahraniční4. 7. 2026 12:54
02:13
Trable na červeném koberci: Šaty se mi zamotávaly do nohou, popisuje Petra Nesvačilová
Společnost4. 7. 2026 11:28
02:20
Máme-li vzdělané národy, budeme se mít lépe, míní Pavol Habera a Daniela Peštová
Společnost4. 7. 2026 10:44
01:17
Svatba roku. S Taylor Swift slavily stovky celebrit
Společnost4. 7. 2026 10:40
00:37
Venkovní bazén v centru Zlína se po rekonstrukci opět otevřel návštěvníkům
Domácí4. 7. 2026 10:34
00:32
Ukrajinci útočili na ropný terminál v Petrohradu
Zahraniční4. 7. 2026 10:14
00:33
Kostel v Lenešicích má opět varhany
Domácí4. 7. 2026 8:54
01:18
Film o filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana
Společnost4. 7. 2026 8:34
00:46
Nehostinná magie. Island láká na sopky, vodopády i nekonečné letní dny
Zahraniční4. 7. 2026 8:00
00:12