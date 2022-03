VIDEO: Řidič při děsivé nehodě vyletěl z auta na silnici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidič při děsivé nehodě vyletěl z auta na silnici

Auto v brazilském Riu de Janeiru se při průjezdu zatáčkou zapíchlo do země a skončilo v saltech. Jeho řidič vypadl přímo na silnici, ale jeho vůz ho naštěstí minul. Nehoda se podle něj odehrála poté, co vyměnil obě přední pneumatiky za repasované. Do té doby prý nehodu neměl.

video: KameraOne