VIDEO: Špatný pedál? Řidič srazil auto ze střechy parkoviště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Špatný pedál? Řidič srazil auto ze střechy parkoviště

Řidič v z tohoto videa očividně neměl svůj nejlepší den. Záběr z průmyslové kamery zachytil moment, kdy muž nasedne do svého vozu a vzápětí se vysokou rychlostí rozjede vpřed. Následně narazí do auta zaparkovaného před sebou, dotlačí ho až k okraji střešního parkoviště, kde vůz „zahučí“ do hluboké šachty. Aby toho nebylo málo, řidič začne následně zběsile couvat a narazí do dalšího zaparkovaného auta. Poničený vůz musel následně ze šachty vytáhnout jeřáb. Kuriózní nehoda se odehrála 9. září ve městě Jen-tchaj v čínské provincii Šan-tung.

video: Reuters