Dosud nejhorší bombardování Íránu. Úřady rezignovaly na protiletecké poplachy
10. 3. 2026 20:08 Zahraniční
Pokračující americko-izraelské útoky na Írán zabily desítky lidí. V Teheránu se během úterka ozývaly silné exploze. Útok na obytnou budovu ve východní části města si vyžádal nejméně 40 obětí, dalších pět lidí zahynulo ve městě Arák. Zásah utržilo také letiště ve městě Kermán na jihu země.
03:35
