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Nejlepší restaurace světa po dvou letech znovu otevírá. Představila nový koncept

Zahraniční
Kodaňská Noma, která se řadí mezi nejlepší restaurace světa, 5. srpna znovu otevře své dveře. Tentokrát ovšem bez šéfkuchaře Reného Redzepiho. Ten se rozhodl odstoupit po obvinění ze zneužívání a napadení zaměstnanců.
video: Reuters
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