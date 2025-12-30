Nejstarší kočka na Zemi slaví třicítku
30. 12. 2025 9:18 Zahraniční
Flossie, nejstarší žijící kočka na světě, dnes slaví neuvěřitelných 30 let. Narodila se 29. prosince 1995 a v přepočtu na lidský věk by jí bylo zhruba 140 až 150 let. Rekordmanka zapsaná v Guinnessově knize rekordů navzdory svému věku zůstává aktivní. Ráno vstává na snídani, přes den si užívá spánek i hraní. Po životě s několika majiteli dnes Flossie žije v anglickém Orpingtonu se svou současnou majitelkou Victorií Green.
