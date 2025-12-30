Nejstarší kočka na Zemi slaví třicítku

Zahraniční
Flossie, nejstarší žijící kočka na světě, dnes slaví neuvěřitelných 30 let. Narodila se 29. prosince 1995 a v přepočtu na lidský věk by jí bylo zhruba 140 až 150 let. Rekordmanka zapsaná v Guinnessově knize rekordů navzdory svému věku zůstává aktivní. Ráno vstává na snídani, přes den si užívá spánek i hraní. Po životě s několika majiteli dnes Flossie žije v anglickém Orpingtonu se svou současnou majitelkou Victorií Green.
video: Instagram/@getbistrocat, catsprotection
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:48

Orešnik byl v Bělorusku zařazen do bojové služby, oznámila Moskva
Zahraniční
30. 12. 2025 11:06
00:51

Zničené mariupolské divadlo se znovu otevřelo. Rusko mluví o obnově
Zahraniční
30. 12. 2025 11:04
01:05

Ve Velešíně lidé obdivují Rouhův betlém
Domácí
30. 12. 2025 10:02
02:25

V ateliéru Nosme šijí kostýmy pro krasobluslařskou dvojici sourozenců Taschlerových
Domácí
30. 12. 2025 9:56
01:00

V kolejišti u pražského hlavního nádraží ležel mrtvý cizinec, nález omezil vlaky
Domácí
30. 12. 2025 9:52
00:30

Nepál ruší program sbírání odpadu na Everestu
Zahraniční
30. 12. 2025 9:34
00:53

Nejstarší kočka na Zemi slaví třicítku
Zahraniční
30. 12. 2025 9:18
01:44

Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
Sport
30. 12. 2025 8:56
00:36

Čína nacvičuje vojenskou blokádu Tchaj-wanu. Nasadila útočné lodě i bombardéry
Zahraniční
30. 12. 2025 7:38
02:13

Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc
Technika
30. 12. 2025 0:06
00:35

Rusko viní Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci. To není dobré, řekl Trump
Zahraniční
29. 12. 2025 21:10
01:23

Putin je v AI videu Santa, Zelenskému nadělil vězení
Zahraniční
29. 12. 2025 20:52
00:54

Jih Španělska zasáhly bleskové povodně, mají už tři oběti
Zahraniční
29. 12. 2025 17:16
01:32

Betlémy vystavují za okny i ve výlohách
Domácí
29. 12. 2025 17:00
00:56

Za necelou miliardu mají Budějovice nový kulturní svatostánek
Domácí
29. 12. 2025 16:40
00:58

Elitní chemiky v Liberci povede nový velitel
Domácí
29. 12. 2025 16:24
00:34

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka
Domácí
29. 12. 2025 15:46
00:36

Lukašenko během hokejového zápasu upadl po střetu se spoluhráčem
Zahraniční
29. 12. 2025 15:46
00:58

Opilý a zfetovaný muž ukradl autobus, havaroval s ním v příkopu
Krimi
29. 12. 2025 15:34
01:50

Sloni i žirafy si v pražské ZOO pochutnávali na neprodaných vánočních stromcích
Domácí
29. 12. 2025 15:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.