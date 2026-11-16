Prohlédněte si nejužší dům na světě
16. 11. 2026 0:06 Zahraniční
Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra mezi dvěma domy. Přesto je Keret House ve Varšavě podle Guinnessovy knihy rekordů nejužším domem na světě, ve kterém se dá bydlet. Nechybí tady kuchyň, sprcha, ani ložnice, do které se musíte vyšplhat po žebříku.
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Prohlédněte si nejužší dům na světě
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