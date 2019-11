VIDEO: V kůži migranta. Nová britská show čelí kritice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V kůži migranta. Nová britská show čelí kritice

Značnou kritiku vzbudila ve Velké Británii reality show, jejíž účastníci si vyzkoušejí, jaké je to cestovat ilegálně do země. Veřejnoprávní stanice Channel 4 odvysílala první díl nedlouho poté, co na jihovýchodě Anglie našli v nákladním voze 39 mrtvých lidí, podle všeho migrantů z Vietnamu.

video: Channel 4