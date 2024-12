VIDEO: Máme nejvíc nelegálních migrantů za 10 let. A dost nezletilých, stěžují si Španělé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Máme nejvíc nelegálních migrantů za 10 let. A dost nezletilých, stěžují si Španělé

Do Španělska letos dorazilo z Afriky už 62 054 migrantů, vyplývá ze statistik ministerstva vnitra k 26. prosinci. Podle deníku El País tak zřejmě letos počet migrantů, kteří se dostali nelegálně do Španělska, překoná rok 2018, kdy to bylo 64 298. Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) by to tak bylo nejvíce za minimálně deset let.

video: Reuters