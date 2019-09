VIDEO: Za nemanželský sex vězení, platit to má i pro turisty. Indonésané se bouří Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisíce vysokoškolských studentů demonstrovaly v Jakartě. Důvodem je návrh nového trestního zákoníku, který by po schválení trestal nesezdané páry za společné soužití či pohlavní styk. A to až rokem ve vězení. Týkat se to má i turistů, kteří do země zamíří.

video: Reuters