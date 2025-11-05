Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu
5. 11. 2025 19:30 Zahraniční
Vláda v Berlíně nabízí Afgháncům peníze, pokud nebudou usilovat v Německu o azyl. Nabídka se týká těch, kteří mají nárok na podání žádosti o azyl kvůli tomu, že by jim ve vlasti hrozilo pronásledování. Výše sumy závisí na velikosti rodiny, podle veřejnoprávní stanice ARD může například rodina se čtyřmi dětmi získat 14 tisíc eur (341 tisíc Kč). USA zase zbaví tisíce Jihosúdánců pobývajících v zemi ochrany před vyhoštěním – od ledna jim bude hrozit deportace.
