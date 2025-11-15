Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami
15. 11. 2025 17:42 Zahraniční
Kvůli stovkám samolepek od návštěvníků musí projít pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze ve výšce 2962 metrů nad mořem, restaurováním. Náprava bude značně složitá a nákladná. Sejmutí kříže k opravě u umělecké kovářky v údolí vyžadovalo helikoptéru.
01:28
Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami
Zahraniční15. 11. 2025 17:42
01:28
Přes sto lidí v Ostravě demonstrovalo proti Turkovi s Macinkou
Domácí15. 11. 2025 17:38
03:26
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
Domácí15. 11. 2025 16:34
00:19
Požár hospodářské budovy v Hanušovicích na Šumpersku
Krimi15. 11. 2025 13:00
01:19
Losu Emilovi se na Šumavě líbí
Domácí15. 11. 2025 12:18
01:43
Krampusové a zpěvák Sebastian zahájili vánoční trhy v Brně
Domácí15. 11. 2025 10:24
02:05
V Jihlavě učí mladé učně hodinářskému řemeslu
Domácí15. 11. 2025 10:14
02:41
Den odplaty přišel, burcovalo Rudé právo před 100 lety voliče
05:58
Anno 117: Pax Romana - gameplay
01:38
Tatra představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první elektrický náklaďák
00:39
Tajemný sci-fi sporťák Prahu ještě neopustil
00:34
Hokejoví Rytíři z Kladna slavili 101 let, lidé se podepisovali na nástěnku a děti dostaly dort
Sport14. 11. 2025 20:34
00:59
Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Zemřeli tři lidé, další jsou zranění
Zahraniční14. 11. 2025 17:54
00:52
Silničáři zvýšili počet parkovacích stání na dvojnásobek
Domácí14. 11. 2025 16:30
00:53
Ukrajina se zbavuje kopějek, vzpomínky na Rusko
Zahraniční14. 11. 2025 16:20
00:48
Rusko zasáhlo ázerbájdžánské velvyslanectví v Kyjevě
Zahraniční14. 11. 2025 16:08
00:32
Do strmého kopce na hrad Špilberk lidi nově vozí ekovláček
Domácí14. 11. 2025 16:06
01:11