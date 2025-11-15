Vrcholový kříž na Zugspitze musí nákladně opravit, turisté ho zničili samolepkami

Zahraniční
Kvůli stovkám samolepek od návštěvníků musí projít pozlacený vrcholový kříž na nejvyšší německé hoře, alpském vrcholku Zugspitze ve výšce 2962 metrů nad mořem, restaurováním. Náprava bude značně složitá a nákladná. Sejmutí kříže k opravě u umělecké kovářky v údolí vyžadovalo helikoptéru.
video: AP
