VIDEO: V Německu testují auta bez řidiče, mají doplnit hromadnou dopravu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Německu testují auta bez řidiče, mají doplnit hromadnou dopravu

Německo testuje samořízená vozidla příímo v provozu. Je to vůbec poprvé, co vyjela na silnice do provozu. Zatím v nich pro kontrolu a případný zásah sedí profesionální řidiči, kteří dohlížejí na provoz. Automobily řídí umělá inteligence.

video: www.kira-autonom.de