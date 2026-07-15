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Německem se prohnaly bouře. Ulice pokryla vrstva krup

Zahraniční
Jihem Německa se znovu prohnaly silné bouře. Hasiči z Norimberku a okolí hlásí přes tisíc výjezdů i několik zraněných. V Reutlingenu jižně od Stuttgartu nad ránem voda zaplavila ulice, krátce ve městě vypadl i proud. Městská služba zde musela dokonce odklízet nahromaděné kroupy, které vypadaly jako sníh.
video: Reuters
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