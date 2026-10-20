V německém Esslingenu vystavili sochu ďábla
20. 10. 2026 16:02 Zahraniční
Rohy, kopyta, vypláznutý jazyk, zběsilý výraz ve tváři. A kolem hromada emocí. Bronzová socha ďábla v německém Esslingenu vystavená na náměstí vytočila část místních občanů tak, že proti ní sepsali petici. Poté, co někdo začal starostovi města vyhrožovat smrtí, se do kauzy vložila policie. Socha přitom vychází ze staré městské legendy a zastání našla i na překvapivém místě.
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