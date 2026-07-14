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V Německu padaly kroupy o velikosti tenisových míčků

Zahraniční
Sousední Německo zasáhly začátkem týdne silné bouře. Provázely je prudké lijáky, kroupy dosahující velikosti tenisového míčku a vítr o rychlosti až 75 km/h.
video: Reuters
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