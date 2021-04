VIDEO: Příští německá kancléřka? Zelené povede do voleb Baerbocková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Německé Zelené povede do zářijových parlamentních voleb jako kancléřská kandidátka Annalena Baerbocková. Na tiskové konferenci to oznámil Robert Habeck, který spolu s Baerbockovou tvoří spolupředsednické duo ekologické strany. Zelení mají podle průzkumů velkou šanci sestavovat po volbách vládní koalici, což by znamenalo odchod současné vládní unie CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové do opozice.

video: Reuters