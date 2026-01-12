Kennedy kritizuje Německo. Lékaři prý čelí trestům za covidové výjimky
12. 1. 2026 13:14 Zahraniční
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. ve videu uvedl, že Německo během pandemie covidu-19 podle něj potlačovalo autonomii pacientů a stíhalo lékaře za udělování výjimek z nošení roušek či očkování. Tvrdí, že více než tisíc německých lékařů a tisíce jejich pacientů čelily postihům.
