V Kasselu se přemnožili „nacističtí“ mývalové

Mývalové ovládli německé město Kassel, zdálo by se z videa, které se šíří na sociálních sítích. Zvíře, které v Německu nemá přirozené nepřátele, do volné přírody ve třicátých letech údajně vypustili nacisté, aby „oživili místní faunu“. Později se tam dostali mývalové z kožešinových farem. A odnesl to právě Kassel, kterým se přemnožená zvířata prohánějí.

video: tiktok/@bigtikitok