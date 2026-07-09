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Německo nakoupí a rozmístí řízené střely Tomahawk. Dohodlo se s USA

Zahraniční
Německo se s vládou USA dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území, řekl kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska.
video: Reuters
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