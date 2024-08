VIDEO: Na německých eshopech se objevují nerozbitné sklenice z NDR Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na německých eshopech se objevují nerozbitné sklenice z NDR

Působí to jako scéna z legendárního Hřebejkova filmu Pelíšky, ale popularitu si mezi lidmi získávají skleničky vyrobené v někdejší Německé demokratické republice. Všímá si toho britský deník The Guardian. Podle něj se „nerozbitné skleničky“ těší popularitě na internetových tržištích, kde se prodávají za více než 30 eur. A designéři zvažují, že je zavedou do výroby.

video: DDR-Design.info