Německo zavádí lockdown pro neočkované. Smí jen do potravin či drogerií

Neočkovaní lidé v Německu nově nebudou smět do volnočasových zařízení, jako jsou kina a divadla, a ani do obchodů s výjimkou supermarketů a drogerií. Po jednání se zemskými premiéry to oznámila dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová.

video: Reuters