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Náhodný chodec natočil záblesky nad německou rozvodnou

Zahraniční
Policie podezírá sabotáž v rozvodně v Bergheimu, kde svědci natočili záblesky. Incident dočasně vyřadil pět elektrárenských bloků s výkonem 4 200 MW, rozsáhlému výpadku proudu se ale podařilo zabránit.
video: X/@nexta_tv
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