Sasko-Anhaltsko volí. Lídr AfD Siegmund už hlas odevzdal, přijel na skútru
6. 9. 2026 11:30 Zahraniční
Ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly ostře sledované zemské volby. Podle průzkumů v nich zvítězí Alternativa pro Německo (AfD), která získá 40 až 43 procent hlasů. Místní organizaci strany přitom zemská tajná služba vede jako pravicově extremistickou. Pozornost se soustředí hlavně na to, zda AfD získá většinu v zemském sněmu a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Její lídr Ulrich Siegmund by se mohl stát prvním zemským premiérem z krajně pravicové strany od druhé světové války.
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