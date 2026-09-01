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Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Za srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko/Halle je zodpovědné Rusko. V úterý to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Podle něj ruské státní orgány pověřily provedením útoku takzvané low level agenty. Podle ministra zahraničí Johanna Wadephula Německo přijme řadu opatření. Rusko na rozhodnutí odpoví, uvedla vzápětí mluvčí ruské diplomacie.
video: Reuters
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